2022-02-06 15:30:00 – 2022-02-06 17:00:00

Villard-Bonnot Isère Villard-Bonnot Visite guidée de l’exposition temporaire du moment et du parcours permanent sous la conduite d’un guide professionnel. musee-houille-blanche@isere.fr +33 4 38 92 19 60 https://musees.isere.fr/musee/maison-berges Lancey 40, avenue des Papeteries Villard-Bonnot

