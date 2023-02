Des fontaines et poteaux chargés d’Histoire ! Pontpoint Catégories d’Évènement: Oise

Oise 5 5 5 Au cœur de la forêt d’Halatte, au détour d’un chemin ou d’un sentier, se trouvent des éléments insolites de petit patrimoine datant du XVIIe siècle. Découvrez les raisons de leur présence et comment ils se sont inscrits dans le paysage de nos forêts. Balade proposée en partenariat avec l’association des Poteaux des Trois Forêts et le Parc naturel régional Oise Pays-de-France.

Les chaussures de marche et jumelles sont conseillées.

Boucle de 4 km.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

