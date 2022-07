« Des fleurs sur leur chemin », un état de travail

« Des fleurs sur leur chemin », un état de travail, 14 septembre 2022



2022-09-14 18:30:00 – 2022-09-14 19:22:00 EUR 0 Documentaire retraçant l'aventure artistique menée depuis 2020 par la compagnie Kiribil avec les 50 résidents souffrant de troubles psychiques du foyer d'accueil médicalisé Etxea de la Fondation John Bost.

