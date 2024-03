Des fleurs pas comme les autres Ferrière-Larçon, dimanche 12 mai 2024.

Des fleurs pas comme les autres Ferrière-Larçon Indre-et-Loire

Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d’or, le pissenlit, le coquelicot… Mais connaissez vous les orchidées sauvages ? Cette balade au cœur de l’Espace naturel sensible de l’Éperon de Murat vous mènera jusqu’à ces petites merveilles végétales. Prévoir chaussures de marche. Renseignements et inscription obligatoire avant le 10 mai à 16h00 au 02 47 27 81 03. 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 14:00:00

fin : 2024-05-12 16:30:00

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.

Ferrière-Larçon 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org

L’événement Des fleurs pas comme les autres Ferrière-Larçon a été mis à jour le 2024-03-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire