Maine-et-Loire

Jardin botanique, le dimanche 5 juin à 14:00

Rendez-vous au Coudray-Macouard pour découvrir les ruelles fleuries et les vieilles demeures remarquables de cette commune labellisée Petite Citée et Carcatère et Village de charme. Visitez également le tout nouveau jardin botanique dédié aux plantes textiles et tinctoriales où jardiniers et animateurs vous attendent. Entrée libre et visite guidée à 14h et 16h Des fleurs et des couleurs à foison! Jardin botanique Mairie rue de Pazillé, Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

