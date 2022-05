Des fleurs à la couleur Harcanville Harcanville Catégories d’évènement: Harcanville

Seine-Maritime

Des fleurs à la couleur Harcanville, 19 juillet 2022, Harcanville. Des fleurs à la couleur Harcanville

2022-07-19 – 2022-07-19

Harcanville Seine-Maritime Harcanville Venez découvrir l’art de la teinture végétale avec Elise. Vous réaliserez différentes techniques de teinture avec des plantes sauvages faciles à retrouver. Vous repartirez avec vos créations. A partir de 8 ans. Venez découvrir l’art de la teinture végétale avec Elise. Vous réaliserez différentes techniques de teinture avec des plantes sauvages faciles à retrouver. Vous repartirez avec vos créations. A partir de 8 ans. tourisme@plateaudecaux.fr +33 6 37 96 69 07 Venez découvrir l’art de la teinture végétale avec Elise. Vous réaliserez différentes techniques de teinture avec des plantes sauvages faciles à retrouver. Vous repartirez avec vos créations. A partir de 8 ans. Harcanville

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Harcanville, Seine-Maritime Autres Lieu Harcanville Adresse Ville Harcanville lieuville Harcanville Departement Seine-Maritime

Harcanville Harcanville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harcanville/

Des fleurs à la couleur Harcanville 2022-07-19 was last modified: by Des fleurs à la couleur Harcanville Harcanville 19 juillet 2022 Harcanville seine-maritime

Harcanville Seine-Maritime