DES FILS ET DES NUS Parc du Haut Château, espace Michel Stricher Essey-lès-Nancy, samedi 16 mars 2024.

L’artiste-peintre Marie Tsaniras présentera ses œuvres du 16 au 24 mars à l’espace Stricher. Très jeune déjà, Marie Tsaniras est fascinée par le processus de création Ce n’est pas tant l’esthétique de l’ œuvre qui m’interpelle, ce qui me touche c’est le pouvoir qu’a l’ œuvre de réveiller les émotions et de bousculer les clichés. À la manière de l’artisan, Marie Tsaniras travaille la matière, la façonne. Ses toiles et autres supports accueillent des matériaux divers choisis selon l’inspiration immédiate et spontanée J’utilise des fils, plumes, une multitude de petites choses insignifiantes qui donnent ainsi vie à des êtres chairs . J’aime façonner, coller, en fait j’aimerais sculpter mes toiles. Je suggère le nu et ensuite, je le rhabille de ces petites choses anodines, récupérées. Créer c’est résister, exister, faire exister et transmettre des émotions.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Parc du Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement DES FILS ET DES NUS Essey-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-02-22 par DESTINATION NANCY