Sciez Théatre du Guidou Haute-Savoie, Sciez Des films contre le racisme Théatre du Guidou Sciez Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sciez

Des films contre le racisme Théatre du Guidou, 11 juin 2021-11 juin 2021, Sciez. Des films contre le racisme

du vendredi 11 juin au samedi 12 juin à Théatre du Guidou

Projections de film: – Sous les étoiles de Paris, de Claud Drexel – « 30ans de discriminations sociales à Sciez », film réalisé par les jeunes de la Ruche (local jeune) – « Des 4 coins du monde », film réalisé par l’accueil de loisirs de Sciez mais encore: exposition des dessins des écoles exposition « Ces Sciezois venus d’ailleurs » rédaction des cartes de la fraternité

film sous les étoiles de paris: 4-5 €, le reste gratuit

projections de films et autres animations Théatre du Guidou 207 route du moulin de la glacière 74140 sciez Sciez Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T19:00:00 2021-06-11T23:00:00;2021-06-12T09:00:00 2021-06-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sciez Étiquettes évènement : Autres Lieu Théatre du Guidou Adresse 207 route du moulin de la glacière 74140 sciez Ville Sciez lieuville Théatre du Guidou Sciez