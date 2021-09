Des Filles Sages Théâtre de la Reine Blanche, 17 septembre 2021, Paris.

Théâtre de la Reine Blanche, le vendredi 17 septembre à 15:00

Première lecture publique du texte _Des Filles Sages_ de Lucie Brandsma et Mélissa Irma, par les comédien.ne.s du Collectif GWEN, accompagné.e.s de la musicienne Nabila Mekkid, au Théâtre de La Reine Blanche. —————————————————————————————————————————————————————————————————————- ### _Résumé_ 20 avril 2022. Lors d’un gala de charité organisé par la société EuroIndustrie, une femme assassine au couteau Nicolas Dupieux, le PDG du groupe visé depuis quelques mois par des accusations de viol et d’agressions sexuelles sur les réseaux sociaux. Très vite, l’évènement agite la sphère publique et devient le sujet de prédilection des médias. Les féministes, les politiques, la société civile, chacun l’interprète et réécrit l’histoire. Est-ce un acte de légitime défense ? Une vengeance ? Un acte terroriste, à l’image des assassinats commis par les membres d’Action Directe ? Dans un contexte où la lutte féministe est accusée de dérive radicale, l’affaire Dupieux résonne inévitablement comme un appel à la violence. Les nuits de Nora sont hantées par des cauchemars de poursuite dans lesquels elle est la proie. Chaque soir, le même homme la prend en chasse et la tue. Mais un jour, peu après le meurtre de Nicolas Dupieux, le rêve se renverse : c’est elle qui poursuit, c’est elle qui assassine. Chaque nuit, elle sera désormais prédatrice, tueuse d’hommes. Nora reprend peu à peu le pouvoir. ### _Note d’intention_ _Des Filles Sages_ est d’abord né de nos multiples échanges sur le fait d’être une jeune femme aujourd’hui, et plus spécifiquement sur un vécu commun d’une violence structurelle. À l’origine du projet, il y a les questions, les revendications, les mouvements de joie ou de colère qui nous ont traversées ces trois dernières années, liés au déferlement de cette quatrième vague du féminisme que nous vivons. C’est cet élan qui nous a poussées à interroger notre être femme, à entamer un travail jouissif de déconstruction. Mais malgré cette prise de conscience intime et politique, notre aspiration émancipatrice se heurte à un conditionnement solidement ancré en nous : nous avons été élevées comme des proies, on nous a appris à avoir peur et à nous soumettre à l’autorité. Dès lors, il y a le désir de parler d’un double mouvement de la violence : celui d’une violence subie, mais aussi celui d’une violence agie, qui parfois semble s’imposer comme le dernier recours possible pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Une violence liée à la colère, au besoin de revanche, à un mouvement de catharsis. Nous souhaitons rendre compte de cette violence, en faire état, travailler à partir de cette sensation et chercher son traitement poétique dans l’écriture et le jeu. Aussi, la question qui traverse Des filles sages est celle d’un renversement possible, et de son modus operandi : et si la peur changeait de camp ? Il s’agit aussi pour nous d’interroger par extension le regard des sociétés et des individus sur les luttes. Le féminisme est aujourd’hui soupçonné de radicalité. Malgré un large consensus dans ses rangs comme dans l’opinion publique, autour du présupposé que le féminisme est une lutte non-violente, force est de constater l’existence d’une controverse autour de pratiques jugées trop violentes : écriture inclusive, slogans chocs sur des pancartes, vague de témoignages de femmes en ligne à la suite du #Metoo. On craint l’instauration d’un nouvel ordre moral qui ferait fi de l’état de droit, de la liberté d’expression et de la présomption d’innocence, là où les féministes en question entendent faire la lumière sur les inégalités et les violences constitutives d’un système patriarcal. Dès lors, nous prenons le parti d’imaginer une fiction dans laquelle une femme tuerait un homme accusé de viol et d’agressions sexuelles. Comment cet acte exceptionnel qui renverserait l’ordre de la violence agirait-il sur notre société ? Quelle serait sa perception par l’opinion publique, et quelles répercussions aurait-il à une échelle plus intime ? Les médias jouent dans le développement de la controverse un rôle majeur : tribunes dans les journaux, relais des déclarations publiques de personnalités ou de groupes militants faites sur les réseaux sociaux, organisation de débats télévisuels autour du féminisme… C’est pourquoi notre fiction met également en jeu les médias et les réseaux sociaux, aux prises avec l’affaire. Tous nos personnages sont autant d’incarnations de ces interrogations. Nora est bouleversée par l’affaire, qui agit comme un révélateur. Quelque chose se met alors en mouvement en elle, quelque chose qui gronde sous la surface : une rage, une possibilité de revanche, une violence cathartique qui ne demande qu’à s’exprimer, comme en témoignent ses cauchemars. Mathias, le compagnon de Nora, est mobilisé sur l’affaire en sa qualité de policier. Il côtoie quotidiennement la violence mais ne voit pas ce qui naît chez Nora. Daphné, la sœur de Nora, s’enferme dans les stéréotypes des relations homme-femme, avec pour seule perspective son futur mariage. Étienne, le voisin de Nora, est fasciné par la figure de la guerrière, à laquelle il dédie un jeu vidéo, _La Revanche des Amazones_, métaphore d’une voie possible pour Nora. Enfin, la figure de Judith, qui émaille le texte, incarne une dimension mythique du renversement de la violence. Nous voulons que ce récit soit celui d’une quête d’émancipation subversive et cathartique, nourrie de fantasmes, contrariée de peurs, guidée par une soif de libération, et que le geste d’écriture que nous poserons témoigne de cette tentative.

Entrée libre

Collectif GWEN – Brandsma Lucie et Irma Mélissa

