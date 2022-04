“Des figures de la Paix” Lieu de mémoire, 14 mai 2022 18:00, Le Chambon-sur-Lignon.

Nuit des musées “Des figures de la Paix” Lieu de mémoire Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

“Des figures de la Paix”, exposition proposée dans le cadre du cycle sur le pacifisme

Réalisée par le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon et la Société d’Histoire de la Montagne, cette exposition propose de découvrir quelques figures marquantes de la Paix, théoriciens et/ou militants engagés. Sans prétendre à l’exhaustivité, elle permet de dresser un rapide tour d’horizon des différentes pensées et différents engagements sur ce sujet à travers l’histoire.

Le lieu de mémoire valorise l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau Vivarais-Lignon où les habitants se sont engagés dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Ils ont notamment accueilli des centaines de réfugiés et sauvé ainsi de nombreuses personnes.

© Lieu de mémoire

http://www.memoireduchambon.com

Free entry Saturday 14 May, 18:00

The place of memory values the history and memory of the Second World War on the plateau Vivarais-Lignon where the inhabitants engaged in a resistance at the same time civil, spiritual and armed. They have taken in hundreds of refugees and saved many lives.

Place of Memory

Realizada por el Lugar de Memoria en el Chambon-sur-Lignon y la Sociedad de Historia de la Montaña, esta exposición propone descubrir algunas figuras destacadas de la Paz, teóricos y/o militantes comprometidos. Sin pretender ser exhaustiva, permite hacer una rápida reseña de los diferentes pensamientos y compromisos sobre este tema a lo largo de la historia.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 43400 Le Chambon-sur-Lignon Auvergne-Rhône-Alpes