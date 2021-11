DES FIERS À CHEVAL POUR LA SAINTE-LUCIE Lunel, 10 décembre 2021, Lunel.

DES FIERS À CHEVAL POUR LA SAINTE-LUCIE Lunel

2021-12-10 – 2021-12-10

Lunel Hérault

Le spectacle « Des Fiers à cheval » se déroulera le vendredi 10 décembre 2021 pour la Sainte-Lucie à Lunel,

à partir de 18h, le départ de la déambulation se fera au parc municipal Jean Hugo.

Même si le rendez-vous est inspirée de la culture des pays nordiques où l’on célèbre la Sainte-Lucie tous les 13 décembre, le public du Sud ne boude pas son plaisir ! Cette fête marque l’Avent et le début de la saison de Noël et de ses festivités. Et pour le retour du rendez-vous le 10 décembre prochain, la Ville de Lunel a convié la Compagnie des Quidams pour illuminer notre soirée.

Pour cette première escale lunelloise, les Quidams présentent « Fiers à cheval », une de leurs dernières créations. Ce spectacle est une déambulation d’images, une arrivée de chevaux fantastiques et une bascule de l’atmosphère dans des images oniriques, vivantes, une succession d’imaginaires… Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions mis en mouvements par d’audacieux marionnettistes en costumes de légendes vont descendre dans les rues de la ville, comme un rêve qui passe près de chez vous, à ne pas rater !

Au commencement, des curieux personnages précieux et excentriques. Ils arrivent, se promènent, nous rencontrent, et tout à coup notre univers bascule dans le merveilleux : ils se transforment en d’imposants chevaux ivoires, légers et flamboyants. Ces êtres hors du commun nous emportent dans une cavalcade magique, étincelante et musicale. Un homme tendre, à la fois conteur et joueur, les rejoint et les entraîne dans un enchaînement de tableaux chorégraphiés. Une valse, un tango, un orage, un manège, une joute… Les images du spectacle suscitent l’émotion, la liberté et la surprise à l’aide de mouvements, de danses et d’énergie, accompagnés par une musique tantôt douce, tantôt festive. Puis le rêve est passé, les chevaux fantastiques d’en vont, laissant place aux étranges personnages du début, heureux d’avoir pu, le temps d’une histoire, nous faire découvrir leurs alter egos mythologiques.

Départ de la déambulation au parc municipal Jean Hugo

