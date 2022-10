Des Feuilles à compter et à reconnaître Médiathèque Edmond Rostand Paris Catégories d’évènement: île de France

Des Feuilles à compter et à reconnaître Médiathèque Edmond Rostand, 12 octobre 2022, Paris. Le mercredi 12 octobre 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit Réservation auprès des bibliothécaires de la section jeunesse

Un atelier pour les enfants de 3 à 6 ans par Ianna Andreadis Dans le cadre de son exposition Histoires d’automne et autres livres présentée à la Médiathèque Edmond Rostand, Ianna Andreadis nous propose un atelier ludique pour apprendre à compter et nommer les plantes Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris Contact : 0144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

