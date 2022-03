Des femmes rêvant de mondes nouveaux Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’évènement: île de France

Des femmes rêvant de mondes nouveaux Bibliothèque Sorbier, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Soirée Science-Fiction féminine avec Géraldine Aulaine Accompagnement musical par Imyra Santana Soirée Science-Fiction féminine avec la comédienne Géraldine Aulaine

Accompagnement musical par Imyra Santana Venez plonger dans la science-fiction écrite par des femmes. Le temps d’une soirée, articulée autour d’extraits de romans lus en musique, passez un moment hors du temps ! Mystères, fantasy, suspens et frissons créent des ambiances chatoyantes et changeantes, projetées sur l’écran noir de l’espace intergalactique éclairé de quelques notes de musique… Possibilité d’accentuer l’expérience en venant déguisés. Lectrice : Geraldine Aulaine. Comédienne et chanteuse lyrique, elle est la fondatrice de la Cie AcThéArt (Action pour la Culture le Théâtre et les Arts), avec laquelle elle interprète des concerts lyriques, conçoit des spectacles à partir de littérature, théâtre, musique et danse dont Les Muses Orphelines de Michel-Marc BOUCHARD. Passionnée de poésie, elle met en scène et en musique des poèmes contemporains comme L’Homme Rapaillé de Gaston MIRON ou des épopées poétiques comme Les Guérillères de Monique WITTIG… Musicienne : Imyra Santana. Musicienne aux instruments variés et musicologue spécialisée sur les femmes instrumentistes au XVIIIe s. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (440m) 69 : Martin Nadaud (Paris) (205m)

Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier Littérature;Musique

Lieu Bibliothèque Sorbier Adresse 17 rue Sorbier Ville Paris

