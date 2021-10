Des Femmes respectables – Cie Carna – Saison Onyx Onyx, 16 janvier 2022, Saint-Herblain.

Danse. La pièce “Des femmes respectables” (titre éponyme du livre de Beverly Skeggs, autrice et sociologue féministe britannique) s’est construite à partir d’entretiens menés par le chorégraphe auprès de femmes âgées issues de milieux populaires et qui viennent résonner avec l’actualité. Ces paroles, souvent invisibilisées dans les médias, soulèvent des thématiques pourtant fondamentales : le dévouement, le contrôle des naissances, le divorce, la précarité… Comment les femmes issues de milieu populaire ont pu progressivement s’émanciper et résister au modèle dominant au cours de ce siècle ? Quatre danseuses au plateau s’emparent de leurs paroles et viennent, au travers de leurs corps engagés, mettre en valeur ces espaces de résistance. Cette pièce vient bousculer la représentation des femmes souvent associée à l’espace domestique et les injonctions à la féminité. En tissant des liens entre l’intime et le collectif, en expérimentant de nouvelles formes de spectacles, la Cie Carna imagine un théâtre pluridisciplinaire, physique et sensible, où se mêlent diverses pratiques : la danse, le théâtre, le cirque, la sociologie et les nouvelles technologies. En basant ses créations sur des questions de société et des entretiens qui racontent des parcours d’individus, elle souhaite mettre des mots là où la parole n’existait pas, souvent pour faire entendre des voix différentes et pour rendre visible et publique ce qui ne l’est pas. Mise en scène et chorégraphie : Alexandre Blondel Regard sociologique : Eve Meuret-Campfort (Chercheuse au CNRS) Distribution ; Emilie Camacho, Léna Pinon-Lang, Camille Chevalier, Ariane Servagent et Jade Fehlmann en alternance Durée : 1h15 Public : à partir de 14 ans, tout public Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

