« Des femmes puissantes ? Approche archéologique de la place des femmes dans les sociétés avant la conquête romaine »

Présentation, à travers l’étude des données archéologiques, de ce que l’on sait de la place des femmes et des hommes, dans les sociétés des âges du Bronze et du Fer, soit les deux millénaires précédant la conquête romaine. Il s’agit de démêler mythe et réalité archéologique pour remettre en perspective note approche des sociétés anciennes et, pourquoi pas, de notre monde actuel. Attention : inscription obligatoire au 05.63.36.21.00 Par Caroline Trémeaud, docteur en archéologie, responsable de la Cellule archéologique des Ardennes. Archives départementales 1 Avenue de la Verrerie, 81013 Albi Albi Tarn

