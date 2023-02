Des Femmes Modernes – Une épopée féministe THÉÂTRE LA REINE BLANCHE SCÈNE DES ARTS ET DES SCIENCES Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Des Femmes Modernes – Une épopée féministe THÉÂTRE LA REINE BLANCHE SCÈNE DES ARTS ET DES SCIENCES, 14 février 2023, Paris. Du mardi 14 février 2023 au vendredi 17 février 2023 :

vendredi

de 19h00 à 21h00

jeudi

de 19h00 à 21h00

mardi

de 14h00 à 16h30

. payant 25€ → Plein

20€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants | minima sociaux )

10€ → –26 ans La pièce Des Femmes Modernes est une création originale de Sylvie Gravagna, co-fondatrice de la compagnie Un Pas de Côté. A partir de 12 ans / Durée 1H30 Réservation sur le site du Théâtre La Reine Blanche situé au 2 bis passage Ruelle, 75018 PARIS via ce lien https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/des-femmes-modernes Les représentations du 14 février seront suivies d’un bord-plateau avec la journaliste et essayiste féministe Christelle Murhula, autrice de “Amours Silenciées” (Editions Daronnes) Le bord-plateau du 15 février sera co-animé par Aline César, autrice, metteuse en scène, directrice artistique de la Cie Asphalte, présidente d’Astrea – réseau de femmes artistes, administratrice d’Ensemble Contre le Sexisme Le bord-plateau du 17 février accueillera Monique Dental, militante et intellectuelle féministe, présidente et fondatrice du réseau “Ruptures” , autrice du livre “De Mai 68 au Mouvement de Libération des Femmes“ THÉÂTRE LA REINE BLANCHE SCÈNE DES ARTS ET DES SCIENCES 2 BIS PASSAGE RUELLE 75018 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/767914404755519/767914411422185/?active_tab=about https://www.facebook.com/events/767914404755519/767914411422185/?active_tab=about https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/des-femmes-modernes

Dessin Agnès Alberola / Graphisme Emanuele Ferrari Affiche de la représentation

