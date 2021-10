DES FEMMES Lavoir Moderne Parisien, 10 novembre 2021, Paris8.

Date et horaire exacts : Du 10 au 28 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h05

et dimanche de 15h à 16h05

payant

Une bergère du Moyen Âge accusée de sorcellerie, une chanteuse dans sa loge de cabaret, une journaliste féministe, une femme préhistorique, une prostituée, une mère révoltée, une adolescente rebelle qui s’identifie à Dalida.

Autant de portraits de femmes d’époques, de milieux, de situations et de sensibilités différentes. Tout les oppose. Et pourtant un lien mystérieux et fort les unit et les apparente. Qu’est-ce que le féminin, à travers les siècles, les classes et les rôles sociaux ?

Une seule actrice inspirée et radieuse incarne tour à tour ces portraits vivaces, réunis par la même nécessité de prendre la parole et livrer leurs secrets, leurs doutes et leurs espérances. Écrit à partir de témoignages (Beauvoir, Dalida, Barbara, Claudel etc…) ou surgi de l’imagination d’un jeune auteur, ce spectacle célèbre les femmes et la féminité.

Sur une idée originale et avec Fernanda Barth

Texte et mise en scène Régis De Martrin-Donos

Création lumière Jennifer Montesantos

Régie générale Elsa Sanchez

Présenté par Badock Théâtre

Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

4 : Château Rouge (319m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (358m)



Contact :42046186500040 https://lavoirmoderneparisien.com/ https://www.facebook.com/LMParisien 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com

Badock Théâtre