Des femmes incandescentes : « Game Girls » d'Alina Skrzeszewska. Projection-débat Bibliothèque Goutte d'Or Paris

Paris

Le samedi 05 mars 2022

de 14h30 à 17h00

gratuit

Dans Skid Row, le quartier des exclus de Los Angeles, la réalisatrice suit le couple explosif de deux jeunes femmes noires marginales, amoureuses et violentes. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Un documentaire fascinant. Game Girls suit deux jeunes femmes noires, Teri et son amie Tiahna dans le monde chaotique de Skid Row, quartier de Los Angeles connu pour être la “capitale des sans-abris des États-Unis ». Un dilemme attise les tensions entre les deux femmes : s’il semble que Tiahna accepte de faire partie de l’économie souterraine du quartier, Teri est animée par une puissante volonté d’en sortir. Avec d’autres femmes, elles participent chaque semaine à un atelier d’expression artistique, lieu de réflexion, de rêve et de guérison. C’est cet atelier, initié par la réalisatrice avec le concours d’une dramathérapeute, qui a fait naître et enrichi le projet de film. Très vite, l’attention s’est focalisée sur le couple incandescent formé par Tiahna et Teri. Leur histoire d’amour chaotique est devenue le fil conducteur d’une immersion dans ce quartier où la présence des caméras suscite des réactions parfois violentes de la part des habitants. La caméra accompagne les deux femmes dans les rues, dans les locaux des services sociaux, dans leur intimité et lors de la préparation et de la cérémonie de leur mariage, scène d’anthologie qui tient à la fois de la comédie et de la tragédie, où rien ne se passe comme prévu… Game Girls, film documentaire d’Alina Skrzeszewska, 2018, 88 min (Les Films de Force majeure). Nombreuses sélections dans des festivals internationaux, Grand prix du Festival international du film indépendant de Bordeaux (FIFIB) 2018. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

