Prétexte pour faire découvrir en musique les différents styles de danse hip-hop, capoeira et danse burkinabée, c’est **accompagné des danseurs** de popping, locking, break dance, house, capoeristes et danseurs de danses traditionnelles d’Afrique de l’ouest qu’**Hervé Koubi, chorégraphe,** invite le public à voyager aux sources de ces danses depuis la Californie jusqu’au Brésil en passant par le Bronx et l’Afrique. Ce voyage dansé est aussi l’occasion de remettre dans un contexte historique, social, culturel, vestimentaire, musical ces différentes danses chargées d’une histoire et de sens. En lien avec la programmation de l’exposition _Libres figurations, les années 80_.

Accès libre (dans la limite des places disponibles)

