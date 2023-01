DES FEMMES ET DES ARTS : EXPOSITION PAR ISABELLE PAPASIAN ET ISABELLE PIRON Mèze Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

DES FEMMES ET DES ARTS : EXPOSITION PAR ISABELLE PAPASIAN ET ISABELLE PIRON Mèze, 11 mars 2023, Mèze

2023-03-11 – 2023-03-26

Hérault Isabelle Papasian : « Je n’utilise que du papier usé par le temps, par un usage. Matériau de résilience par excellence, on peut, par la magie du collage, de la découpe, le transmuter en un matériau au service du dessin ; matériau servant à la fois de support et de matérialisation de la ligne même du trait du dessin.» Isabelle Piron : « Je crée des ½uvres textiles, des livres d’artistes. J’utilise aussi la technique de la gravure et de la céramique, la scénographie, la médiation culturelle et les interventions artistiques sur le lieu des expositions en direction des divers publics. » Programme : Accès libre les jeudis, samedis et dimanches de 10h à 13h et de 15h à 18h

Samedi 11 mars – 11h : Vernissage en couleurs

Dimanche 26 mars – 16h : Atelier, conférence, décrochage en couleurs Informations et rendez-vous au service culturel et sur www.ville-meze.fr +33 4 67 46 81 00 Mèze

