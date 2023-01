DES FEMMES ET DES ARTS : APÉRO-CONCERT Mèze Mèze Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Mèze « J’aurais aimé savoir ce que c’est d’être libre » Nouveau spectacle consacré à Nina Simone. Elle y raconte sa Nina et, à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception. Programme : 19h ouverture des portes bar et petite restauration

20h concert En partenariat avec le Festival de Thau.

Information, billetterie sur www.festivaldethau.com et au bureau du festival : château de Girard 04 67 18 70 83 +33 4 67 18 30 30 Mèze

