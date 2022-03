Des Femmes et Clemenceau. La liberté pour horizon Musée Clemenceau Paris Catégories d’évènement: île de France

Le musée Clemenceau présente “Des Femmes et Clemenceau. La liberté pour horizon”, du 8 mars au 30 juillet 2022, s’intéressant aux positions de Clemenceau sur les droits des femmes à travers plusieurs portraits féminins parmi ses relations : Louise Michel, Marguerite Durand, Sévérine, Rose Caron, Blanche Hoschedé-Monet, … Le musée Clemenceau présente “Des Femmes et Clemenceau. La liberté pour horizon”, du 8 mars au 30 juillet 2022, s’intéressant aux positions de Clemenceau sur les droits des femmes à travers plusieurs portraits féminins parmi ses relations : Louise Michel, Marguerite Durand, Sévérine, Rose Caron, Blanche Hoschedé-Monet, … Réputé misogyne, Georges Clemenceau, à partir de 1894, une fois divorcé, tout en continuant à mener sa vie d’homme libre, œuvre pour la reconnaissance de certains droits aux femmes. Loin de devenir féministe, il s’élève avec vigueur contre la morale judéo-chrétienne castratrice et culpabilisante. Refusant le puritanisme et se battant contre les humiliations et l’injustice, il combat l’ordre moral bourgeois et revendique des droits économiques et sociaux pour les femmes. « Au fil de ces brefs récits juxtaposés […] Clemenceau apparaît tel qu’en lui-même. Non pas exempt, dans sa vie personnelle comme dans ses propos, de divers préjugés qui régnaient en son temps mais secouant néanmoins de la plus impétueuse façon l’ordre moral hypocrite de la bourgeoisie » comme le souligne Jean-Noël Jeanneney. « Libre et lucide, comme il le fut dans d’autres champs tout au long de son histoire. Et par là prémonitoire quant aux combats à venir pour la libération des femmes ». Cette exposition-focus rassemble des œuvres issues des collections du musée d’Orsay (un portrait de Séverine par Hawkins), de la bibliothèque Marguerite Durand et du musée Eugène Carrière (Gournay-sur-Marne) ainsi que de collections privées. Commissariat : Sylvie Brodziak, professeure des Universités, université Paris-Cergy Lise Lentignac, administratrice du musée Clemenceau Florence Rionnet, docteur en Histoire de l’art moderne et contemporain Musée Clemenceau 8 rue Benjamin Franklin Paris 75016 Contact : 0145205341 info@musee-clemenceau.fr https://musee-clemenceau.fr/ https://www.facebook.com/museeClemenceau https://twitter.com/MuseeClemenceau Conférence;Expo;Histoire

