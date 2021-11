MAISONS LAFFITTE Château de Maisons île de France, Maisons-Laffitte Des fables et des masques Château de Maisons MAISONS LAFFITTE Catégories d’évènement: île de France

Rendez-vous au château de Maisons pour une visite-atelier inspirée par Jean de La Fontaine ! Il flotte au château comme un air de fête pour le 400ème anniversaire du célèbre fabuliste, Jean de La Fontaine ! Les enfants sont, tout d’abord, invités à découvrir le château au XVIIe son histoire et les grands divertissements qui y furent donnés en présence du roi. Puis ils choisiront parmi les célèbres Fables leur personnage préféré et lui redonneront vie en confectionnant un masque à son effigie. Les voici prêts pour interpréter, masqués, leur animal favori dans la grande salle de bal à la manière des grandes fêtes qui y furent célébrées. Animations -> Visite guidée Château de Maisons 2 avenue Carnot MAISONS LAFFITTE 78600

Contact : Château de Maisons 0139620149 https://www.facebook.com/chateaumaisons

