Des évènements spéciaux pour les Journées européennes du patrimoine et la Journée de la généalogie Salle des fêtes, 19 septembre 2021, Montroy.

Des évènements spéciaux pour les Journées européennes du patrimoine et la Journée de la généalogie

Salle des fêtes, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Histoire du village et des familles : découvrez des documents anciens, photos, expo, Archives Départementales et Cercle Généalogique de l’Aunis ainsi que des témoignages d’habitants de Montroy. CAPE 17 organise une Journée Généalogie et plusieurs évènements pour les Journées européennes du patrimoine. La Journée européenne du patrimoine présentera des photos et documents sur l’histoire de Montroy : l’école, la résistance et la libération, le château, la presse… La Journée généalogie proposera l’exposition « Des archives pour faire l’histoire de ma famille » des archives départementales. Le Cercle Généalogique de l’Aunis sera présent pour expliquer la méthodologie, aider dans les recherches et présenter un témoignage de recherche de l’histoire d’une famille. Un travail de recherche sur les maires et instituteurs de Montroy, ainsi qu’un arbre généalogique de familles locales viendront compléter cette journée.

Gratuit. Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire.

Histoire du village et des familles : découvrez des documents anciens, photos, expo, Archives Départementales et Cercle Généalogique de l’Aunis ainsi que des témoignages d’habitants de Montroy.

Salle des fêtes Place Léon Robin, 17220 Montroy Montroy Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00