Des Étrangers dans la Résistance en France Mémorial de la Shoah Paris, vendredi 2 février 2024.

Du vendredi 02 février 2024 au dimanche 20 octobre 2024 :

.Tout public. gratuit

Autour de la panthéonisation de Missak Manouchian

Avec Missak Manouchian, accompagné de Mélinée, ce sont tous les résistants étrangers qui entreront au Panthéon le 21 février 2024. Qu’ils soient réfugiés politiques ou immigrés économiques, naturalisés, voire nés en France, ces hommes et ces femmes, dont de nombreux Juifs, ont combattu en France métropolitaine mais aussi dans les colonies et à l’étranger et ont joué un rôle crucial dans la Résistance contre l’Occupant et le régime de Vichy.

Pour accompagner cette Panthéonisation d’une dimension résolument universaliste, l’exposition centre son propos sur les FTP-MOI parisiens tout en l’élargissant aux diverses modalités de l’engagement résistant des étrangers. De diverses mouvances politiques, au sein de la résistance intérieure comme de la France libre, c’est autour de la France des droits de l’homme, de la France des Lumières que se sont combinées ces identités plurielles.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L'Asnier 75004 Paris

Contact : https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/expo-les-etrangers-dans-la-resistance-en-france

