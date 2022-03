DES ETOILES PLEIN LES YEUX DOMAINE DE LASCROUX Puycelsi Catégories d’évènement: Puycelsi

Tarn

DES ETOILES PLEIN LES YEUX
du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à DOMAINE DE LASCROUX

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à DOMAINE DE LASCROUX

Découverte de l’Astronomie: Voyage dans le système solaire : construction d’une carte du ciel Exploration du cosmos avec fabrication d’une comète et d’une fusée à eau veillée : observation au téléscope, repérage des constellations avec la carte du ciel, contes et légendes. Découverte des Sciences Naturelles : Randonnée découverte avec ses expériences en pleine nature. Visite du Village fortifié de Puycelsi Retour avec « Challenge Nature » Sport : Tir à l’arc

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale. DOMAINE DE LASCROUX LAS CROUX 81140 PUYCELSI Puycelsi Tarn

