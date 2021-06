Des Étoiles et des Ailes 2021 Aéroport Toulouse Francazal, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Cugnaux.

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Aéroport Toulouse Francazal

### Meeting aérien des des Étoiles et des Ailes Organisée par l’association « des Étoiles et des Ailes », la quatrième édition du meeting aérien des Étoiles et des Ailes célébrera des événements majeurs de l’histoire de l’aéronautique les 25 et 26 septembre de 9h30 à 19h. Ce meeting aérien réunit pendant deux jours, petits et grands, amateurs, néophytes et passionnés autour d’animations, d’expositions d’avions, de simulateurs de vols, et de démonstrations de sauts en parachute. Vous pourrez également rencontrer vos auteurs et bédéistes préférés, l’occasion pour vous de faire dédicacer vos livres favoris. ### Plus d’infos [Site de l’association des Étoiles et des Ailes ](https://www.meeting.desetoilesetdesailes.com)

Entrée – 1 jour : 17 € / Pass week-end : 28 € / Gratuit pour les moins de 10 ans.

Aéroport Toulouse Francazal Avenue du Comminges, Cugnaux, France Cugnaux



