**Nicolas Fraissinet** est un chanteur inclassable, actif dans le monde du cinéma et de la chanson, mais aussi dans celui de la littérature depuis la parution de son roman musical, Des étoiles dans les yeux, (Éditions Belfond, 2019), qui raconte entre autres, la naissance et le déroulement d’un concert.

Venez découvrir Nicolas Fraissinet : auteur-compositeur interprète, chanson poético-rêveuse à coeur ouvert. Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:30:00

