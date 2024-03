Des étoffes pour le vêtement et la décoration – Vivre en indiennes au 18e et 19e siècles. Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, samedi 16 mars 2024.

Des étoffes pour le vêtement et la décoration – Vivre en indiennes au 18e et 19e siècles. Conférence sur l’usage des « indiennes » ( les étoffes) dans la mode et la décoration intérieure aux 18e et 19e siècles. Samedi 16 mars, 16h00 Musée de la Toile de Jouy Tarifs: 10€ (plein tarif) et 8€ (tarif réduit).

Début : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Par Aziza Gril-Mariotte, Directrice du Musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon, en lien avec la parution de son ouvrage « Des étoffes pour le vêtement et la décoration : vivre en indiennes ; France (XVIIIe-XIXe siècle) ».

Aziza Gril-Mariotte retracera l’usage des « indiennes » dans la mode et la décoration intérieure aux 18e et 19e siècles.

A la fin de la conférence, une séance de dédicace sera proposée.

Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelatoiledejouy.fr/billetterie/ »}]

