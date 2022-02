Des escapades nocturnes dans l’univers des chouettes à Mios ! Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios

Des escapades nocturnes dans l’univers des chouettes à Mios ! Mios, 25 février 2022, Mios. Des escapades nocturnes dans l’univers des chouettes à Mios ! Mios

2022-02-25 19:00:00 – 2022-02-25

Mios Gironde EUR Au travers de différentes approches, elle propose de rentrer dans l’univers de ces oiseaux mystérieux qui partagent notre quotidien.

Une balade qui fait peur ? Non, juste une merveilleuse découverte à la nuit tombée !

Balades gratuites.

Durée : 1h30/2h (Les horaires sont susceptibles d’être quelque peu modifiés).

Prévoir des vêtements chauds et de terrain Au travers de différentes approches, elle propose de rentrer dans l’univers de ces oiseaux mystérieux qui partagent notre quotidien.

Une balade qui fait peur ? Non, juste une merveilleuse découverte à la nuit tombée !

Balades gratuites.

Durée : 1h30/2h (Les horaires sont susceptibles d’être quelque peu modifiés).

Prévoir des vêtements chauds et de terrain +33 6 25 07 50 75 Au travers de différentes approches, elle propose de rentrer dans l’univers de ces oiseaux mystérieux qui partagent notre quotidien.

Une balade qui fait peur ? Non, juste une merveilleuse découverte à la nuit tombée !

Balades gratuites.

Durée : 1h30/2h (Les horaires sont susceptibles d’être quelque peu modifiés).

Prévoir des vêtements chauds et de terrain Municipalité de Mios

Mios

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mios Autres Lieu Mios Adresse Ville Mios lieuville Mios Departement Gironde

Mios Mios Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mios/

Des escapades nocturnes dans l’univers des chouettes à Mios ! Mios 2022-02-25 was last modified: by Des escapades nocturnes dans l’univers des chouettes à Mios ! Mios Mios 25 février 2022 Gironde Mios

Mios Gironde