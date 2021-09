Marseille musée Cantini Bouches-du-Rhône, Marseille Des Équilibres à la Journée européenne du Patrimoine musée Cantini Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

musée Cantini, le samedi 18 septembre

Programme hommage à Alexej Von Jawlensky Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Alexej Von Jawlensky par les Musées de la Ville de Marseille et qui se tiendra au Musée Cantini, l’ensemble Des Equilibres propose à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine un programme en collaboration avec la compositrice Florentine Mulsant dont le processus créatif a une relation intime avec la peinture. Concert en quatre moments impromptus au cours de la journée Programme Florentine Mulsant : Sonate pour violon et violoncelle opus 96 Maurice Ravel : Sonate pour violon et violoncelle Zoltán Kodály : Duo pour violon et violoncelle, Opus 7 Avec Agnès Pyka, violon et Caroline Boïta, violoncelle ♫♫♫ musée Cantini 19 Rue Grignan, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

