Des engrenages aux calculs ! Ateliers – Conférence 2021-09-18 – 2021-09-18 Pinsot Musée Forges et Moulins de Pinsot

Le Haut-Bréda Isère Entre les bouliers et les calculatrices modernes, comment faisait-on pour calculer?

Comme aux moulins, avec des engrenages bien-sûr! forgesmoulins@le-gresivaudan.fr +33 4 76 13 53 59 http://www.musees.le-gresivaudan.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

