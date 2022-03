Des enfants lisent pour des enfants dans les jardins du Château du Pin Jardins du château du Pin, 4 juin 2022, Fabras.

Des enfants lisent pour des enfants dans les jardins du Château du Pin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château du Pin

**PAR DES ENFANTS POUR DES ENFANTS** ———————————— Les jardins face au changement climatique ? Des enfants lisent pour des enfants et les guident à travers les jardins du Château du Pin. Au menu, des extraits de _Titou les pouces verts_ de Maurice Druon. Les visites permettent de découvrir des jardins d’artiste labellisés _Jardin remarquable_, comment les adapter au changement climatique, par exemple en privilégiant la plantation de rosiers botaniques. Les rosiers, justement, embaument : 130 variétés de rosiers, des milliers de roses dans des espaces voués au patrimoine, au paysage et à la création contemporaine. Visiter les jardins du Pin, c’est plonger dans un univers mystérieux et intimiste, explorer des pentes et des terrasses où fleurissent roses anciennes et glycines. C’est aussi se laisser surprendre par l’originalité d’un lieu atypique, céder au charme d’un environnement à la fois sauvage et maîtrisé. Les visites des jardins sont couplées avec celles du château, maison forte du XVIe siècle, typique de la Cévenne ardéchoise où, comme dans les jardins, sont exposées de nombreuses oeuvres d’artistes modernes et contemporains. Le site du Pin (château et jardins) est labellisé _Maison du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche_. [Château du Pin](https://chateau-du-pin.org)

Tarif préférentiel : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Visites sur inscription.

Jardins du château du Pin 07380 Fabras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Fabras Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00