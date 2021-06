Des emplois en béton Grand Place, 22 juin 2021-22 juin 2021, Roubaix.

DES EMPLOIS EN BÉTON : DEUX JOURS D’ÉVÉNEMENTS POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU BTP Des espaces culturels aux maisons de quartier, du stade de football au espaces verts du centre-ville… Les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), construisent la ville qui nous entoure. Pour mieux les comprendre, la MiE avec la collaboration de Pôle emploi, organise deux jours d’événements pour vous aider à construire votre emploi dans le BTP. Des métiers utiles Travailler en extérieur, bâtir la ville de ses mains, faire entrer la nature dans la ville, évoluer en équipe, construire des projets de vie d’habitants à travers les logements… Ce sont tous ces éléments positifs que nous retrouvons dans les métiers du Bâtiment et de la Construction. Vous pensez qu’ils ne sont pas faits pour vous ? Détrompez-vous ! Venez tester vos compétences lors de notre événement “Des emplois en béton”. Des espaces culturels aux maisons de quartier, du stade de football au espaces verts du centre-ville… Les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), construisent la ville qui nous entoure. Pour mieux les comprendre, la MiE avec la collaboration de Pôle emploi, organise deux jours d'événements pour vous aider à construire votre emploi dans le BTP. Des métiers utiles Travailler en extérieur, bâtir la ville de ses mains, faire entrer la nature dans la ville, évoluer en équipe, construire des projets de vie d'habitants à travers les logements… Ce sont tous ces éléments positifs que nous retrouvons dans les métiers du Bâtiment et de la Construction. Vous pensez qu'ils ne sont pas faits pour vous ? Détrompez-vous ! Venez tester vos compétences lors de notre événement “Des emplois en béton”. Pour aller plus loin dans la découverte des métiers du BTP, consultez nos fiches métiers ! Découvrir nos fiches métiers sur le BTP Une action pour découvrir ses compétences Organisée en deux temps, cette action vous permettra de découvrir un panel large des métiers du BTP tout en vous immergeant dans le quotidien des professionnels. Rendez-vous les 22 et 23 juin ! AU PROGRAMME ! Mardi 22 Juin : venez vous essayer aux métiers du BTP Vous n’avez pas d’expérience dans ce secteur mais vous avez envie d’en savoir plus, de mieux comprendre les métiers qui se cachent derrière pour en faire votre prochain emploi ? Le temps d’une demi-journée, 3 îlots métiers seront à votre disposition, grâce à notre partenaire PRACTEE Formations. En plein cœur de la Grand’ Place de Roubaix, vous pourrez vous initier aux métiers de : maçon, carreleur, plaquiste, plombier, électricien, peintre ou encore aux techniques d’étanchéité. Mercredi 23 Juin : place aux expérimentés Vous avez déjà exercé ces activités et vous êtes à la recherche d’un emploi dans ce domaine ? Le mercredi sera l’occasion de prouver votre savoir-faire, sur ces mêmes ilots métiers, auprès d’un panel de recruteurs. Venez leur montrer vos compétences ! Les 22 et 23 Juin : testez nos simulateurs de conduite d’engins En complément des ilots métiers, nous vous proposons de vous immerger sur un chantier et d’apprendre la conduite d’engins sur des simulateurs. Pour cela, rendez-vous à la Médiathèque « La Grand Plage » à proximité de la Grand place et de l’Hôtel de Ville. En partenariat avec la FRTP (Fédération Régionale des Travaux Publics) et TENSTAR Simulation, vous pourrez vous initiez à la conduite d’engins le : mardi 22 juin de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ou de 9h à 12h le mercredi 23 juin Des pros à votre écoute ! Tout au long de ces journées, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à des professionnels sur notre “Village conseils”. Vous pourrez ainsi échanger avec des experts de : la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP), Pôle Emploi, la Mission Locale et la MiE du Roubaisis. Des professionnels des centres de formation CFA BTP et AREP FRESCC seront également présents ! Des visites pour aller plus loin dans la découverte du BTP En plus des Emplois en Béton, la MiE et Pôle emploi vous proposent une journée de visites auprès d’organismes de formation et d’entreprises du BTP, pour vous plonger dans les métiers et rencontrer des professionnels du secteur. Au programme : Jeudi 24 Juin : partez à la rencontre d’entreprises de la métropole (programmation en cours) Vendredi 25 Juin : les centres de formations vous ouvrent leurs portes. Attention une visite par personne, au choix parmi : 9h30 : Visitez un chantier avec le centre de formation ASSIFEP 9h30 : Découvrez le centre de formation de l’AREP FRESCC 14h00 : Partez à la découverte du plateau technique du BTP CFA Inscrivez-vous ! Vous souhaitez participer à cette action ? Rien de plus simple, inscrivez-vous via le formulaire suivant et choisissez de vous inscrire aux ilots métiers et/ou aux simulateurs de conduite d’engins (attention, si vous souhaitez participer à ces deux ateliers, il vous faudra réaliser deux formulaires) : Je m’inscris aux ilots métiers Je teste les simulateurs de conduite Je participe aux visites ! Une question ? Besoin d’un coup de main pour vous inscrire ? Nous sommes à votre disposition à [contact@mie-roubaix.fr](mailto:contact@mie-roubaix.fr) ou au 03 59 30 67 21.

