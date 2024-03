Des « Elles » vers l’emploi Val de Briey Val de Briey, mardi 26 mars 2024.

Des « Elles » vers l’emploi Célébrons la journée de la Femme au-delà du 8 Mars ! Mardi 26 mars, 13h30 Val de Briey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T13:30:00+01:00 – 2024-03-26T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T13:30:00+01:00 – 2024-03-26T16:30:00+01:00

Célébrons la journée de la Femme au-delà du 8 Mars !

En cette occasion, nous vous proposons de se réunir pour aborder les solutions et faciliter votre retour à l’emploi.

En groupe, vous allez pouvoir bénéficier d’un service clé pour connaitre les dispositifs, les offres de services de France travail et de nos partenaires, appropriés à votre situation, mais aussi un espace dédié à une rencontre avec des recruteurs (structure d’insertion et un organisme de formation).

Et pour finir, vous pourrez bénéficier à l’espace redynamisation, d’une séance de sophrologie en mode découverte, astuces pour déstresser, et de conseils simples sur votre image pour mieux vous mettre en valeur et comment mettre à profit vos qualités personnelles, valorisation de soi.

Val de Briey 54150 Val de Briey Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/235569 »}]

Conférence #TousMobilisés