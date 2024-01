Des Elles en Sport _ ciné débat Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Nantes, vendredi 8 mars 2024.

Des Elles en Sport _ ciné débat Des Elles en Sport _ ciné débat Vendredi 8 mars, 16h30 Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Entrée libre

C’est à Nantes Est que l’équipe du film a recueilli des paroles de filles et femmes engagées dans le monde sportif. Dans ce territoire très dynamique en terme de clubs et équipements, chacune à sa manière livre son expérience, ses convictions et souhaits pour l’avenir. Animées par la passion et le sens de l’initiative, elles défendent et luttent pour une pratique plus égalitaire. À travers leur sensibilité, “Les Elles en Sport” incarne une voix du sport au féminin.

Réalisation Gilles Guyon et Coline Ouisse

Documentaire Les Studios Bellarue, 2023, 26’

Découvrez le teaser ici

https://www.youtube.com/watch?v=YXZQIBUIrU8

L’ÉQUIPE DU FILM

Réalisation :

Gilles Guyon et Coline Ouisse

Création Musicale :

Claude Samnick et Damien Boscher

Avec la participation de

Ana Da Vaï _ Volley Ball

Nadia Guimendego _ Judo

Anna Leclerc et Viviane Poupenay _ Handball

Cindy Orain et Lorna Weaver _ Boxe

Ziggy Starpass & Mad Gyver _ Roller Derby

Nadine Le Boulch, Zoé Durandière, Néné Sacko & Aïcha Diakhaby _ Football

Équipe technique

Montage Gilles Guyon et Coline Ouisse

Prise de son et Mixage Damien Boscher et Claude Samnick

Cadrage Damien Boscher, Gilles Guyon et Coline Ouisse

Voix Off Suela Cherfa

Images d’illustrations Alan Sanchez Azymut Skateboard

Avec le soutien de

L’Agence nationale de la cohésion des territoires

La Région des Pays de la Loire

Département de Loire Atlantique

la Ville de Nantes

Direction de Quartiers Est Doulon Bottière & Nantes Erdre _ DG Cités

Direction générale déléguée à la cohésion sociale

Direction des Sports

Direction générale Citoyennetés et Territoires Solidaires

Direction Vie Associative

Direction Egalité

lesstudiosbellarue17@gmail.com

