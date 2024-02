DES ECRIVAINS ET DES ECRITURES AU MUSEE POUR QUELS REGARDS ? Chaumont, mardi 14 mai 2024.

DES ECRIVAINS ET DES ECRITURES AU MUSEE POUR QUELS REGARDS ? Chaumont Haute-Marne

Conférence présentée par Isabelle Roussel-Gillet, professeur de littérature et muséographe, coresponsable du master expographie-muséographie de l’Université d’Artois Un écrivain en visite au musée, un autre commissaire invité, un autre encore en résidence pour écrire sa nuit au musée le regard des écrivains sur les musées et de plus en plus sollicité ! Que nous disent-ils de ces lieux, quand ils ne décrivent pas des peintures ? Musée mausolée, élitiste, fruit de la colonisation, collections fétichées ou expositions à la solde du marché de l’art ? A moins que le musée ne devienne lieu de vie et de sociabilité… aux personnages hauts en couleurs, qu’ils soient gardiens, commissaires, visiteurs. Dans cette conférence au cours de laquelle les textes seronts lus, Isabelle Roussel-Gillet interrogera la présence des arts littéraires au(x) musée(s), dans toute leur diversité. 0 0 EUR.

2024-05-14

fin : 2025-05-14

Rue du Palais

Chaumont 52000 Haute-Marne

