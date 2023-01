Des dragons dans les lavoirs Locquirec Locquirec Locquirec Catégories d’Évènement: Finistère

Locquirec

Des dragons dans les lavoirs Locquirec, 21 février 2023, Locquirec Locquirec. Des dragons dans les lavoirs Lieu précisé à l’inscription Locquirec Finistère

2023-02-21 14:00:00 – 2023-02-21 16:00:00 Locquirec

Finistère Locquirec Lors d’une sortie ludique et familiale, venez observer et mieux connaître les amphibiens (salamandres, tritons, grenouilles, crapauds) qui peuplent les lavoirs de Locquirec. S’il pleut ou s’il bruine, c’est encore mieux ! Venez avec vos bottes et votre ciré ! g.gabilletcpie@gmail.com http://ulamir-cpie.bzh/ Locquirec

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse Lieu précisé à l'inscription Locquirec Finistère Ville Locquirec Locquirec lieuville Locquirec Departement Finistère

Locquirec Locquirec Locquirec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec-locquirec/

Des dragons dans les lavoirs Locquirec 2023-02-21 was last modified: by Des dragons dans les lavoirs Locquirec Locquirec 21 février 2023 finistère Lieu précisé à l'inscription Locquirec Finistère Locquirec Locquirec, Finistère

Locquirec Locquirec Finistère