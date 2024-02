Des Deux Mains par le Studio Fantôme La Vapeur Dijon, dimanche 24 mars 2024.

Des Deux Mains par le Studio Fantôme La Vapeur Dijon Côte-d’Or

Spectacle musical et visuel

Conseillé de 6 mois et à 5 ans

Durée 30 minutes

Nouvelle création du génial collectif breton Studio Fantôme, Des Deux Mains mêle musiques actuelles, projection, comédie, théâtre d’ombres et création textile.

Le spectacle met en scène deux personnages qui découvrent et explorent un espace rempli de surprises sensorielles, un espace poétique qui au fil des saisons se transforme en jardin, un petit monde rassurant, poétique, ludique et plein de vie. Leurs mains sont à l’œuvre, elles retournent, déplient, révèlent les élements d’un décor textile, et manipulent des instruments étonnants, sur fond de pop rock douce et de chansons comptines. Durant le spectacle les enfants sont conviés à un temps participatif où ils peuvent librement faire de la musique, en s’appropriant certains éléments du décor. Pour quelques minutes, le concert est entre leurs mains. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Des Deux Mains par le Studio Fantôme Dijon a été mis à jour le 2024-02-09 par COORDINATION CÔTE-D’OR