DES DEUX COTES DE LA FRONTIERE A. Velter – D. Aubaile – F. THEATRE TRAVERSIERE, 17 mars 2023, PARIS.

DES DEUX COTES DE LA FRONTIERE A. Velter – D. Aubaile – F. THEATRE TRAVERSIERE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Le Printemps des Poètes présente Lic. 2-1105151 DES DEUX CÔTÉS DE LA FRONTIERETrio nomadePoèmes d’André Velter, musiques de David Aubaile (piano) et de Frédéric Deville (violoncelle)Un spectacle inédit à l’occasion de la 25e édition du Printemps des Poètes dédiée aux Frontières. Durée estimée 1h15.La poésie, la musique, pour être toujours en alerte des deux côtés de la frontière : à la fois ici et là-bas, à la fois de nuit et par soleil levant, et ailleurs le plus souvent. C’est un voyage qui va de rythme en rythme comme de départ en départ, une traversée qui se veut sans attache, mais pas sans résonance ni complicité avec le haut lyrisme d’une voix (André Velter), d’un piano (David Aubaile), d’un violoncelle (Frédéric Deville). Appelons ça du jazz de partout, du classique des deux chambres, du blues oriental, du flamenco de l’autre rive. Appelons ça de l’imprévu qui se donne rendez-vous.André VelterPoète, essayiste, homme de radio, André Velter ne se connait qu’une qualité, celle de voyageur. Il a notamment publié L’Arbre-Seul, Le Haut-Pays, La vie en dansant, L’amour extrême, Jusqu’au bout de la route, Avec un peu plus de ciel, Séduire l’univers et récemment Trafiquer dans l’infini (chez Gallimard). Et en compagnie d’Ernest Pignon-Ernest : Ceux de la poésie vécue, Le Tao du toreo, Sur un nuage de terre ferme, Au feu du désir même (chez Actes Sud). Homme de scène enfin, il y porte l’ardeur poétique au gré de ses fraternités musicales, et compte de nombreux récitals avec Pedro Soler, Jean-Luc Debattice, Renaud Garcia-Fons, Louis Sclavis, Jean Schwarz ou encore Gaspar Claus.David AubailePoly-instrumentiste, compositeur, arrangeur et producteur, David Aubaile dessine une existence ouverte où la musique ne peut qu’être métisse et vivante. Des flûtes aux claviers, sa connaissance des univers classique et jazz, son goût pour les musiques traditionnelles et sa volonté de garder l’oreille vaste le lient à des collaborations très variées. Il se consacre ainsi à ses projets, THINKO avec Karim Ziad et Chris Jennings, HiMA avec Julien Tekeyan, et DOLCE OSTINATO avec Frédéric Deville, tout en continuant d’accompagner de très nombreux artistes comme Salif Keita, Sergent Garcia, Oxmo Puccino, Brigitte Fontaine, Khaled, Lokua Kanza, Arthur H, ou Calypso Rose.Frédéric DevilleFrédéric Deville est violoncelliste. Après ses études au Conservatoire de Paris, il fonde le Quatuor à cordes Brancusi avec lequel il participe à de nombreuses créations musicales, chorégraphiques et théâtrales à travers le monde. Les 300 concerts qu’il donne ensuite aux côtés de Jacques Higelin seront décisifs. Il joue alors de son violoncelle électrique avec Brigitte Fontaine, Christophe, Rodolphe Burger, Kat Onoma, Daniel Mille, Bénabar, Tryo, Yom, Jean-Louis Trintignant… Il a co-composé et enregistré l’album Dolce Ostinato avec le pianiste David Aubaile. André Velter, David Aubaile, Frédéric Deville André Velter, David Aubaile, Frédéric Deville

THEATRE TRAVERSIERE PARIS 15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE Paris

