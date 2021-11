Des danseurs à la bibliothèque Centre Culturel Athanor, 8 décembre 2021, Guérande.

Des danseurs à la bibliothèque

Centre Culturel Athanor, le mercredi 8 décembre à 20:30

Arpenter de nuit les coins et recoins de la bibliothèque, aller y voir si les livres n’y prendraient pas vie… Brigitte Davy et Mathilde Dinard vous ouvrent les portes de la médiathèque, pour y vivre une aventure des plus uniques. Elles y ont scruté vos habitudes de lecteurs, observé vos déplacements à travers les rayonnages, et en tirent une matière à danser, à découvrir lors de cette veillée déambulatoire et interactive. La danse devient alors prétexte à parcourir autrement les allées, à explorer différemment les espaces, et, somme toute, à poser un regard neuf sur ce lieu familier. Dès 7 ans Hanoumat compagnie Chorégraphie de Brigitte Davy Avec Brigitte Davy et Mathilde Dinard **Autour du spectacle** Atelier dansé : En duo, partagez un moment privilégié avec votre enfant (ou petit-enfant !) avec la compagnie Hanoumat, autour du mouvement dansé et des éléments du spectacle. Mercredi 8 décembre à 11h – à partir de 7 ans – Gratuit – sur inscription, et sous réserve d’assister au spectacle.

Centre Culturel Athanor Médiathèque Samuel Beckett, 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T20:30:00 2021-12-08T21:30:00