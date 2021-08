Beaune Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-Dieu Beaune, Côte-d'Or Des Dames hospitalières, vêtues du costume traditionnel et coiffées du hennin, déambulent de nouveau dans la cour de l’Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune – Musée de l’Hôtel-Dieu Beaune Catégories d’évènement: Beaune

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hospices Civils de Beaune – Musée de l’Hôtel-Dieu

Régulièrement, pendant ces deux journées de samedi et dimanche, des dames hospitalières déambulent de nouveau dans l’Hôtel-Dieu. C’est ainsi toute l’atmosphère de cet ancien hôpital qui est réssusité par la présence des “servantes des pauvres” comme elles aimaient se désigner. Ces dames hospitalières sont vêtues de leur costume traditionnel de drap de laine bleu et coiffées du hennin. Ce costume, les soeurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu l’ont porté jusqu’au début des années 1960. Les visiteurs de la première moitié du 20e siècle étaient fascinés par ses dames qui allaient et venaient dans les cours et les salles, les replongeant ainsi dans l’ambiance de l’hôpital du 15e siècle, époque de sa fondation par le chancelier Rolin et son épouse Guigone de Salins.

10 € | Gratuit – 18 ans et personnes handicapées | 7,50 € – familles nombreuses (carte SNCF) et étudiants (avec justificatif)

