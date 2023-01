Des créatures Marseille 5e Arrondissement, 10 mars 2023, Marseille 5e Arrondissement .

EUR Dans une temporalité en friction, quatre jeunes interprètes aux réalités plurielles prennent l’espace théâtral pour y créer un spectacle collectif qui dénoue les mécanismes d’un monde patriarcal.



Se retrouver, débattre, s’opposer, s’unir, ressentir et créer ensemble autour des violences faites aux femmes pour ne pas renoncer à la justice. Émerge une colère tantôt douce, tantôt puissante et dévastatrice face à l’impuissance. Comment rendre compte des couleurs de la colère sans pour autant ressembler à l’oppresseur mais justement, le renverser ? Comment ne pas dépasser ses propres limites ?



Entre réalité et fiction, Des Créatures extraordinaires est conçu tel un laboratoire de recherche et d’expérimentations collectives, un processus de création mis à nu, entre monologues, dialogues, débats, réflexions artistico-politiques et partitions pluridisciplinaires autour de cet ineffable.



Théâtre témoignage et écriture du réel

À partir de 12 ans

Durée : 60′

Conçue comme un jeu de rêve, cette mise en scène du célèbre texte de Carole Frechette nous invite à explorer le pouvoir du récit sur nos imaginaire.

