Des créateurs en ville Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Des créateurs en ville Dijon, 6 juin 2022, Dijon. Des créateurs en ville La Ferronnerie 2 Rue Auguste Comte Dijon

2022-06-06 – 2022-06-12 La Ferronnerie 2 Rue Auguste Comte

Dijon Côte-d’Or Dijon Côte-d’Or EUR Artisanat – Art – Local Entrée libre – Restauration sur place De 10h à 19h – (Les samedis : nocturne jusqu’à 21h) lacuveriedijon@gmail.com Artisanat – Art – Local Entrée libre – Restauration sur place De 10h à 19h – (Les samedis : nocturne jusqu’à 21h) La Ferronnerie 2 Rue Auguste Comte Dijon

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse La Ferronnerie 2 Rue Auguste Comte Ville Dijon lieuville La Ferronnerie 2 Rue Auguste Comte Dijon Departement Côte-d’Or

Dijon Dijon Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Des créateurs en ville Dijon 2022-06-06 was last modified: by Des créateurs en ville Dijon Dijon 6 juin 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d’Or