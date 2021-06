Lonrai Salle l'Éclat de Lonrai Lonrai, Orne Des courts en fête Salle l’Éclat de Lonrai Lonrai Catégories d’évènement: Lonrai

Orne

Des courts en fête Salle l’Éclat de Lonrai, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lonrai. Des courts en fête

Salle l’Éclat de Lonrai, le samedi 10 juillet à 18:00

[http://www.lonrai.fr](http://www.lonrai.fr)urts-métrages en compétition et voter pour votre film préféré ! Au programme cette année, de la tendresse, des luttes et des histoires qui donnent à réfléchir… Une sélection éclectique parmi les 600 films présentés par les réalisateurs. Le visionnage de ces œuvres a été assuré par les équipes des 15 villes partenaires de ce festival international. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles début de la séance de projection à 19h15, salle l’Éclat de Lonrai. En raison de la situation sanitaire, la réservation est conseillée et nominative, le nombre de place sera limité. * Samedi 10 juillet à partir de 18h * Salle l’Éclat de Lonrai * Renseignements et réservations sur www.lonrai.fr ou par mail à [leclatdescourts@gmail.com](mailto:leclatdescourts@gmail.com) * Facebook : LeclatDesCourts L’association l’Éclat des Courts organise la 7ᵉ édition du Festival international Des Courts en Fête, le samedi 10 juillet 2021, salle de l’Éclat à Lonrai. Salle l’Éclat de Lonrai Lonrai Lonrai Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T18:00:00 2021-07-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lonrai, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle l'Éclat de Lonrai Adresse Lonrai Ville Lonrai lieuville Salle l'Éclat de Lonrai Lonrai