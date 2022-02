Des Courts en Bas des Tours, 2e édition Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Le festival **Sur le temps d’un week-end et sur trois espaces différents, le festival met en valeur des courts-métrages réalisés par des jeunes réalisateurs de la région Occitanie.** Le festival comprend une compétition de courts-métrages, une compétition scénario, des temps d’échanges avec des professionnels du cinéma et des jeunes réalisateurs, la projection d’un long métrage tourné dans la région Occitanie et un atelier d’initiation à l’écriture de scénario. Une remise de prix clôture le festival. Inauguration le vendredi 18 mars 2022 à la Médiathèque Grand M ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web de l’association Défi Production](https://defiproduction.com/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/DefiProduction/) ![]() ### Infos pratiques Du 18 au 20 mars 2022

Entrée libre

Culture
Centre culturel Alban-Minville
1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France
Toulouse
Haute-Garonne

