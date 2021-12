Des coulisses de reportages à la fabrique de l’information Médiathèque Pierre-Amalric, 11 février 2022, Albi.

Des coulisses de reportages à la fabrique de l’information

Médiathèque Pierre-Amalric, le vendredi 11 février 2022 à 18:00

Sophie Boutboul et Léonor Lumineau, deux journalistes pigistes, expliquent le processus de la fabrique de l’information et livrent des conseils pour mieux la décrypter face à la multiplication des plateformes numériques. « Être journaliste, c’est faire parfois le pari d’être pigiste : cela peut offrir une forme de liberté dans le choix des sujets que l’on souhaite travailler et porter à la connaissance du public, mais cela peut aussi rimer avec une certaine précarité. En 2018, un peu plus de 22% des 35 297 cartes de presse délivrées l’année précédente, étaient des pigistes (source : CCIJP – Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels). » **Sophie Boutboul** est journaliste pigiste, membre du collectif [Youpress](http://youpress.fr/). Elle écrit sur les violences faites aux femmes, aux enfants et sur les discriminations en France, mais aussi à l’étranger. Elle travaille pour Mediapart, La Déferlante, Les Jours, Le Canard Enchaîné, La Chronique d’Amnesty… Elle est la co-autrice avec Alizé Bernard de « Silence, on cogne. Enquête sur les violences conjugales subies par des femmes de gendarmes et de policiers », Paris : Grasset, 2019. **Léonor Lumineau** est journaliste pigiste et photographe, formée en photojournalisme et photographie documentaire. Elle se penche principalement sur des sujets de société, environnementaux ou relatifs au monde du travail pour le Monde, Society, Libération, Management, We Demain, Usbek & Rica, Mediapart… Elle est aussi cofondatrice d’un collectif de pigistes, [La Fourmilière](https://collectif-lafourmiliere.fr/). _Public adulte / adolescent._

Rencontre / conférence en partenariat avec Médiatarn

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi



