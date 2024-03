Des Couleurs pour le Temps Église Saint-Louis en l’Île Paris, samedi 9 mars 2024.

Des Couleurs pour le Temps exposition de photographies de Claire Artemyz dans le cadre de la Samaine du Marais Chrétien, organisée par Art Culture et Foi 9 – 23 mars Église Saint-Louis en l’Île Entrée libre

Début : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

L’abbé Bossuet, curé de 1864 à 1888, était un grand amateur d’art. Se rendant à l’abbaye de Longchamp, fondée par Isabelle de France, sœur de saint Louis, il observa que les bourrelets des portes et fenêtres de la maison du jardinier étaient des broderies anciennes. Il les échangea contre des calfeutrages neufs et découvrit qu’il s’agissait d’ornements sacerdotaux du XVIe siècle provenant vraisemblablement de l’abbaye. Il les fit restaurer et remonter. Il compléta la collection par l’acquisition d’autres vêtements liturgiques. C’est ainsi que Saint-Louis-en-l’Ile est doté d’une belle collection de vêtements liturgiques.

Quelques-uns de ces vêtements seront présentés, à titre exceptionnel, dans le cadre de visites guidées, les dimanche 10 et lundi 11 mars après midi.

Église Saint-Louis en l'Île 19 bis rue Saint-Louis-en-l'Île, 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France

Claire Artemyz