DES COUACS ET DES POÈTES Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Cuxac-Cabardès

DES COUACS ET DES POÈTES Cuxac-Cabardès, 10 décembre 2022, Cuxac-Cabardès. DES COUACS ET DES POÈTES

19 Lotissement Benoît et Jane Glories Cuxac-Cabardès Aude

2022-12-10 19:00:00 – 2022-12-10 Cuxac-Cabardès

Aude Cuxac-Cabardès Pour se réchauffer en ce début d’hiver, quoi de mieux qu’un bon ciné et une grosse fanfare ? Une fois de plus, l’Eau Vive est fière de présenter les arts et artistes de son territoire, avec KO Visuel, association d’éducation à l’image et de production audiovisuelle, qui a réalisé ce documentaire désormais primé.

Des Couacs et des Poètes est l’histoire d’une fanfare singulière et universelle, un film joyeux qui réchauffe les coeurs et donne envie de faire ensemble. Il nous emmène dans le sud de la France à la découverte de la Fanfare du Minervois qui fêtera bientôt ses 20 ans. Deux de ses membres décident de partir à la rencontre de chacun de ses personnages, de tout âge et tout horizon. Les musicien·ne·s racontent la magie de la musique, les valeurs qu’ils partagent, les couacs, l’effervescence des fêtes et le grain de folie qui rythment les joies et les peines de la vie du groupe.

En présence de la véritable fanfare du Minervois, c’est une soirée de fête, ponctuée de musique et d’image, à laquelle l’Eau Vive vous convie. Cuxac-Cabardès

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Cuxac-Cabardès Autres Lieu Cuxac-Cabardès Adresse 19 Lotissement Benoît et Jane Glories Cuxac-Cabardès Aude Ville Cuxac-Cabardès lieuville Cuxac-Cabardès Departement Aude

Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuxac-cabardes/

DES COUACS ET DES POÈTES Cuxac-Cabardès 2022-12-10 was last modified: by DES COUACS ET DES POÈTES Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès 10 décembre 2022 19 Lotissement Benoît et Jane Glories Cuxac-Cabardès Aude Aude Cuxac-Cabardès

Cuxac-Cabardès Aude