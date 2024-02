Des corps et des quartiers #2 ChapitÔ Bègles, jeudi 22 février 2024.

Des corps et des quartiers #2 Venez découvrir la culture funk Jeudi 22 février, 10h00 ChapitÔ Sur inscription au 05 56 49 95 95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T10:00:00+01:00 – 2024-02-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T10:00:00+01:00 – 2024-02-22T22:30:00+01:00

Entre ateliers cirque, danse et cuisine, le jeudi 22 février, laCitéCirque, la Smart Cie et le Centre Social et Culturel l’Estey vous emmènent à la découverte de la culture funk.

ATELIER CIRQUE EN DUO (parents ou grands-parents/enfants) avec la Smart Cie de 10h à 12h (pour les 3/6 ans).

ATELIER « DÉCOUVERTE DES AGRÈS DE CIRQUE » avec la Smart Cie de 14h à 16h pour les 7/10 ans.

ATELIER CUISINE partage de recettes de 16h à 18h.

AFTERWORK FUNKY de 18h30 à 20h chorégraphie librement inspirée de l’émission de télé des années 70 Soul Train

REPAS PARTAGÉ à 20h bureks, boureks, fajitas, rouleaux de printemps, nems…

SOIRÉE DANSANTE avec Soul Train DJ set de 21h à 22h30.

La Bibliothèque proposera également une sélection de documents autour de la culture Funk.

Pour cette journée festive, les tenues funkiys sont vivement autorisées !

Toutes ces propositions sont gratuites, sur inscription au 05 56 49 95 95.

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine chapito@mairie-begles.fr 0556499595

funck ateliers

©AGOVI Dejan